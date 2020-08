A la Une . Une élève testée positive au Covid au Lycée Bouvet de Saint-Benoît

​Dans l’attente des préconisations de l’Agence régionale de santé, six classes de 1ère générale du lycée Bouvet sont mises à l’isolement. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 24 Août 2020 à 14:05 | Lu 582 fois

Le lycée Amiral Bouvet de Saint-Benoît est confronté à son tour au Coronavirus. Par mesure de précaution, de nombreux élèves et enseignants des classes concernées ont été invités à rester à leur domicile.



Une famille a informé la proviseure que leur enfant avait été testée positive. Ses résultats sont tombés ce lundi 24 août.



Dès lors que le responsable de l’établissement en était informé, l’autorité sanitaire a lancé la recherche des éventuels cas-contact. Il se trouve, dans ce cas, que cette élève avait pour habitude de déjeuner avec trois camarades à la cantine. Ces trois élèves sont donc considérés à ce stade comme des cas-contact. Mais ces derniers sont au final plus nombreux.



L’élève touchée par le coronavirus est une élève en 1ère générale et il se trouve qu’avec les enseignements de spécialité, les élèves de 1ère peuvent avoir des cours partagés avec d’autres classes, enseignants compris.



La proviseure a donc demandé aux six classes de 1ère générale de rester à la maison aujourd’hui dans l’attente que l’ARS livre ses préconisations.



Les trois élèves qui déjeunaient régulièrement à la cantine avec la lycéenne Covid+ ont évidemment aussi été invités à rester chez eux, là aussi dans l’attente des préconisations de l’ARS.