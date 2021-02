A la Une .. Une école de management bac +5 ouvre ses portes à La Réunion

Une nouvelle école de management ouvrira ses portes en septembre prochain sur notre île. Elle permettra aux étudiants d'obtenir un diplôme conférant le grade de master. Par Marine Abat - Publié le Lundi 1 Février 2021 à 18:06 | Lu 1565 fois

Voilà qui dispensera certains étudiants de sauter la mer. Une nouvelle école de management s'apprête à ouvrir ses portes à La Réunion. Alors que l’EGC s’arrête au bac +3, cette formation permet de prolonger jusqu’au bac +5. La sélection des 30 étudiants de la première promotion aura lieu au mois d'avril, pour une rentrée prévue en septembre.



"C’est le fruit de quatre années de travail entre la Région et la CCI", se félicite Ibrahim Patel lors d’une conférence de presse donnée ce lundi à l’hôtel de Région. "Elle permettra de délivrer un diplôme reconnu nationalement et internationalement".



La formation se déroule en partenariat avec l’EM Normandie, une grande école de commerce et de management, qui dispensera 50% des formations majeures. Elle est gratuite pour les étudiants et accessible après un bac +3 (type EGC ou diplôme universitaire) sur concours ou sur dossier. Le cursus se compose de deux années d’alternance. Trois semaines en entreprise, une au centre de formation de la CCI, au Chaudron. "Nous avons eu des sollicitations de plusieurs communes pour une implantation sur leur territoire", fait savoir Ibrahim Patel.



Il faut dire que l’établissement partenaire est réputé. Vieux de 150 ans, "il fait partie des 1% des meilleures business school au monde", informe le directeur général Elian Pilvin depuis la métropole, en visioconférence. "L'internationalité est quelque chose d'important mais les mobilités sont difficiles, il Il faut savoir réinventer les modes pédagogiques, la territorialité des enseignements", ajoute-t-il.



Étoffer l'offre de formation



Alors qu’un diplôme du supérieur favorise l’emploi, l’ambition est de donner un coup d’accélérateur pour réduire le gap entre notre île et la métropole. "À La Réunion, le taux de diplômés de supérieur est de 19%", note Isabelle Verrougstraete, directrice développement à la CCIR. "La Réunion est parmi les dernières régions de France, devant Mayotte et la Guyane. Le travail reste encore à faire pour étoffer l’offre", ajoute-t-elle, notant qu’"un rattrapage phénoménal" s’est tout de même produit au fil des générations.



Lisa, étudiante, se réjouit que cette école vienne "démocratiser l’accès à la formation". Ayant "pris conscience qu’un bac +3 n’était peut-être pas suffisant" pour le métier auquel elle aspire, la jeune femme espère intégrer la formation. "S’il y avait eu un campus ici, j’aurais choisi ici", indique de son côté Malie, étudiante en première année de master à l’EM Normandie, rattachée au campus de Caen.



"Il aura fallu du temps pour maturer le dossier, trouver les financements nécessaires mais aujourd'hui on y est", exprime Didier Robert, louant la force de "la logique de partenariat" qui a réuni les chambres consulaires, la Région, les Opco (Opérateurs de compétences) et l'EM Normandie. "On veut avoir demain des jeunes Réunionnais qui puissent prendre des responsabilités, construire des entreprises, et pour cela il faut se donner les moyens. C’est ce que nous faisons et c’est ce que nous devrons faire en accéléré, encore plus, dans les années qui viennent".



