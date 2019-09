<<< RETOUR CINOR

Une école bio climatique exemplaire à Sainte-Suzanne Avec ses nombreuses poutres en bois, un système d’aération naturelle, le groupe scolaire Antoine-Bertin -comptant 360 élèves-, et inauguré ce jeudi 5 septembre 2019, constitue une construction passive et durable, qui s’inscrit dans un dispositif bio climatique.



Prochainement des panneaux photovoltaïques viendront compléter cet aménagement.

Il s'agit d'un projet intégré dans son quartier.



Le voisinage de l’école est composé de maisons individuelles et l’école s’intègre parfaitement dans ce tissu urbain, fort d'un environnement verdoyant créé au sein de l’école avec des espèces endémiques et de nombreuses plantes vertes.



Pour rappel l'actuel groupe scolaire est né de la la fusion entre l’école maternelle «Les Bauhinias» et l’école primaire «Antoine-Bertin».



Ainsi, depuis cette dernière rentrée, tous les enfants sont accueillis sur un même site, "ce qui renforce l’unité et la communication au sein de l’équipe".



Ces transferts, dans de nouveaux locaux modernes, permettra démarrer l’opération «Cœur de Ville», qui comprend des aménagements autour de l’Hôtel de ville.



Ce nouvel espace scolaire, accueillant et verdoyant, comprend 6 classes maternelles, 12 classes élémentaires, 1 ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire) ainsi que les espaces administratifs, d’accompagnement et extérieurs associés.



Afin de donner un cadre optimal de travail et d’apprentissage, les classes sont lumineuses et spacieuses.



Chaque classe est dotée d’un grand écran numérique. Les classes communiquent entre elles pour permettre aux corps enseignant de travailler ensemble et de rassembler des élèves de différentes classes.



un restaurant scolaire convivial et attrayant Le réfectoire- dont les équipements ont été financés par la Cinor à hauteur de 1 220 875, 82 € est également équipé de façon optimale, conviviale et attrayante.



Ce restaurant scolaire est scindé en deux espaces: l’un pour la section maternelle, avec un mobilier adapté à leur taille, et l’autre pour la section élémentaire.



L’opération intègre la création d’un plateau synthétique de 460 m•, réservé exclusivement aux activités sportives de l’école.



Au total, cette infrastructure scolaire s’étend sur une surface bâties de 2.495 m• de surfaces avec 438 m• de surfaces abritées (préaux, abri deux-roues, abri poubelles) pour une superficie total de 4.075 m• de surfaces extérieures (y compris plateau sportif)











Le financement

Le montant global de l’opération s’élève à 6.100.000,00 € HT et bénéficie du financement suivant: Etat (Fonds de soutien d’investissement public local 2016): 1.000.000,00€; Etat (DETR2014): 280.355€; Etat (DETR2015): 276.918€, Région (PRR 2010-2014) : 2.000.000,00€; Cinor: 1.795.000,00€; commune de Sainte-Suzanne: 747.727,00€



Confort, esthétisme, innovation La municipalité de Sainte-Suzanne se félicite de pouvoir encore, grâce à la qualité des projets et du partenariat engagé avec le autres collectivités (Etat, Région, Cinor), offrir un enseignement de qualité à tous ses jeunes, en permettant au personnel de travailler dans des conditions optimales.



Il est fort à parier en effet que cette nouvelle construction, respectueuse de ses utilisateurs, offrira quotidiennement aux quelques 360 élèves et aux 30 agents communaux et l’équipe pédagogique qui la fréquente, tout le confort et l’esthétique nécessaires que l'on est en droit d'attendre de cet équipement porteur d'innovation. . CINOR

