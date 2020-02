Une dizaine d'interpellations pour le braquage d'une boutique en 2018 à St-Paul

"Le 19 novembre 2018, à la tombée du jour, le cœur de ville de Saint Paul connaissait au début de la crise des Gilets jaunes, une poussée de violence comme elle n'en avait jamais eue par le passé. Ce triste soir de novembre 2018 avait vu une boutique de vente de téléphones prise d'assaut par une trentaine d'individus encagoulés. Si au petit matin la ville pansait ses plaies, les militaires de la gendarmerie procédaient aux premières investigations pour tenter d'identifier les pillards.



Au fil des mois de nombreux individus étaient identifiés et interpellés pour les nombreuses exactions commises envers leurs concitoyens pendant la crise des Gilets Jaunes. Mais quelques dossiers restaient encore ouverts, dont le pillage d'un magasin de téléphones. Après des dizaines d'heures de visionnage de bandes vidéo, des dizaines d'empreintes et traces biologiques relevées sur place, des centaines d'heures d'exploitation de lignes téléphoniques, et plus de 90 receleurs entendus, les gendarmes de la compagnie de Saint Paul arrivaient à identifier une dizaine d’individus directement impliqués dans le pillage du magasin.



Le lundi 27 janvier 2020, au petit matin, les pillards étaient interpellés et plus de 60 téléphones étaient retrouvés, procédant ainsi à l'un des plus beaux tombés de rideau d'une des nombreuses enquêtes ouvertes pendant la crise des gilets jaunes. Ils devront alors répondre de leurs actes devant la justice."