Une difficulté pour suivre les cours en ligne ? Faites-nous le savoir !

Le Plan de Continuité Pédagogique (PCP) vise à donner les consignes utiles à la poursuite de l'activité pédagogique en cette période de crise. Il a été construit avec les services de l'établissement concernés sur la base des recommandations reçues du Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation. Dans la mesure où ces recommandations sont mises à jour régulièrement, le PCP évoluera en parallèle. Il est donc important de se tenir informé régulièrement.Afin de ne laisser personne sur le bord du chemin, mardi 7 avril l'Université de La Réunion a lancé une vaste campagne de SMS à destination de l'ensemble de ses étudiants. Par message, ceux-ci sont invités à répondre un questionnaire en ligne qui permettra à l'administration de faire le point sur leurs éventuelles difficultés et les aider au mieux, le cas échéant.Retrouver le questionnaire : http://t.univ-reunion.fr/1732





