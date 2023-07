Une deuxième fissure éruptive s'est ouverte dans le haut des Grandes pentes

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit. Après une forte baisse de l’intensité du trémor (qui est l'indicateur d’une émission de lave et de gaz en surface) et l’observation d’un trémor résiduel entre 11h45 et 12h30 - période durant laquelle plus aucune activité de surface n’était visible - le trémor est de nouveau à la hausse avec une source localisée à plus basse altitude, vers 1500 m d’altitude.



Cette augmentation et cette localisation du trémor suggère l’ouverture d’une deuxième fissure éruptive dans le haut des Grandes pentes. Mais aucune confirmation visuelle n’a pu être faite à l’heure actuelle, indique l'OVPF.



Depuis le début de l’éruption, une forte activité sismique est toujours enregistrée. Ainsi, 466 séismes volcano-tectoniques superficiels sous le sommet et 30 séismes volcano-tectoniques profonds sous le flanc est ont été enregistrés entre 9h et 13h heure locale. Cette activité sismique est accompagnée par l'observation de nombreux signaux longue période témoignant d'une circulation magmatique toujours active en profondeur.



Compte tenu de cette forte sismicité, notamment sous le flanc est du volcan, il n’est pas exclu que d’autres fissures éruptives s’ouvrent, notamment à plus basse altitude.