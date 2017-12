Elle a voulu fêter Noël chez elle. "Arc en ciel", la jeune tortue verte relâchée avec ses sept frères et sœurs il y a deux semaines , est rentrée faire un tour à La Réunion pour Noël. Elle a pu être suivie grâce à la balise Argos dont elle est équipée. Ses frangins et frangines continuent quant à eux à explorer l’océan.Ces tortues sont nées à La Réunion et après avoir passé quelques mois au centre de Kelonia, ont été lâchées dans la mer. "L’objectif est d’étudier les comportements océaniques de ces jeunes tortues durant ce que l’on appelle "les années perdues" : premières années de vie que les jeunes tortues passent au large pour échapper aux prédateurs côtiers", explique Stéphane Ciccione, directeur de Kelonia. "La durée de cette phase pélagique (au large) n’est pas connue car les tortues sont dispersées dans l’immensité de l’océan. Elles ne se rapprocheront près des côtes que lorsqu’elles auront atteint 8 à 10kg et qu’elles auront acquis une nage plus rapide, de meilleure capacité d’apnée et qu’elles auront besoin de plus de nourriture pour se nourrir. Nourriture qu’elles trouveront sur les récifs de coraux et dans les lagons".