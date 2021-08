A la Une ... Une des légendes des Rolling Stones, Charlie Watts, n'est plus

C'était la force tranquille des légendaires Rolling Stones. Le batteur du groupe britannique est décédé ce mardi "paisiblement dans un hôpital de Londres" a indiqué son agent dans un communiqué. Âgé de 80 ans, il était un des plus anciens membres du groupe avec ses amis Mick Jagger ou encore Keith Richards. Par NP - Publié le Mercredi 25 Août 2021 à 07:20

Charlie Watts se remettait ces dernières semaines d'une procédure médicale, l'obligeant à se retirer de la prochaine américaine des Rolling Stones. En 2004, il avait été soigné pour un cancer à la gorge et s'était rapidement remis après quatre semaines de radiothérapie intensive.



Connu pour son calme, il menait une vie rangée aux cotés de sa femme contrairement aux autres membres du groupe qui faisaient régulièrement les unes des tabloïds. N'échappant pas malgré tout à quelques démons du groupe, il avait quand même du subir une cure de désintoxication dans les années 80 pour lutter contre sa dépendance à l'héroïne et à l'alcool.



Reconnu comme étant un des plus grands batteurs de sa génération, Charlie Watts était autodidacte en batterie et avait appris à jouer à l'oreille lors de ses sorties dans les clubs de jazz londoniens.



L'annonce de son décès a enflammé les réseaux sociaux, où de nombreux artistes lui ont rendu hommage:









A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.



