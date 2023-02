Une dernière randonnée

Le 07 février 2023, épouse, enfants, parents, amis et connaissances ont accompagné Yves Clerc dans sa dernière demeure. Ancien professeur de SVT au lycée Roland Garros, Yves Clerc est décédé, brutalement, le samedi 04 février 2023 au CHU de Terre-Sainte à l’âge de 73 ans.



Sensible et réservé, il était toujours prêt à se rendre utile. Investi dans son métier, il laisse le souvenir d’un professeur respecté de ses élèves et apprécié de ses collègues. Amoureux de l’île qui l’a adopté depuis presque 42 ans, il parcourait régulièrement les sentiers de son département d’adoption. Sa passion pour les plantes endémiques n’a fait que grandir au fil des ans jusqu’à en faire un naturaliste autodidacte. Photographe amateur, il était particulièrement inspiré par la faune, la flore et les paysages époustouflants de la Réunion. Voyageur infatigable, il a sillonné l’Asie, dont le Vietnam où il a vécu la prise de Saigon par le Viêt-Cong. Féru de rugby, il ne manquait aucun match de l’équipe de France et avait déjà noté les futures rencontres du tournoi des six Nations et de la coupe du Monde jouée en France. Le taïchi, pratiqué depuis dix ans, le confortait à rester dans sa bulle. Malgré son poids plume, Yves était un fin gourmet et les plats créoles n’avaient plus de secret pour lui. Enfin, incollable en géopolitique, il s’inquiétait grandement des chamboulements de notre époque.



Père protecteur, il était fier de sa fille, ses fils et ses trois petits-enfants.



Sa famille remercie toutes les personnes présentes physiquement, mais également par le cœur et l’esprit à la cérémonie laïque du centre funéraire Sud qui s’est tenue le 07 février.