Une dernière opération escargot pour finir ce jeudi noir

Les automobilistes prenant la direction du chef-lieu en provenance de l'ouest sont confrontés à une opération escargot inattendue en cette fin d'après-midi. Les manifestants habitant le nord et l'Est et venus prêter main forte à leurs camarades du Sud et de l'Ouest sur les points de barrage filtrant effectuent une ultime action de ralentissement de la circulation en remontant vers Saint-Denis. Patience sur le réseau routier. Le ralentissement est constaté entre le début de la route du Littoral et la NRL à hauteur de Grande chaloupe.