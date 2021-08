A la Une . Une députée souhaite s'assurer que l'allocation de rentrée scolaire profite bien aux enfants

La rumeur, difficilement vérifiable, court à chaque rentrée : l'allocation de rentrée scolaire servirait à bien d'autres choses que l'achat des effets scolaires ou des habits pour les élèves.

Il se dit que c'est la période pendant laquelle les grandes surfaces ou les magasins spécialisés vendent le plus de téléviseurs avec grands écrans, de téléphones haut de gamme ou encore de consoles de jeux vidéos.

La députée (MoDem) de la Nièvre Perrine Goulet a publié aujourd'hui dans le Journal du Dimanche une tribune dans laquelle elle propose que cette allocation soit désormais versée sous forme de contremarque, sur le modèle des chèques restaurant. Objectif : "Consacrer l'intérêt supérieur des enfants". Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 22 Août 2021 à 16:06

L'allocation de rentrée scolaire, qui vient d'être versée à 3 millions de familles en France, représente une dépense de 1,5 milliard d'euros pour le budget de l'Etat. Une somme non négligeable ! Sans que l'Etat soit pourtant en capacité de vérifier que ces sommes servent bien à l'amélioration de la vie scolaire de l'enfant.



Destinée à aider les familles à faire face aux dépenses supplémentaires liées à la rentrée scolaire (achat des effets scolaires, vêtements, inscriptions dans des clubs de sport...), elle est directement versée dans le budget des familles, sans aucun contrôle sur son usage final.



C'est à ce potentiel détournement d'usage que la députée (MoDem) de la Nièvre Perrine Goulet souhaiterait mettre fin en conservant le même montant d'allocation, mais en le versant sous la forme de "chèques", identiques aux tickets-restaurant ou aux chèques-vacances, qui ne pourraient être utilisés que pour acheter des prestations réellement utiles aux élèves.



Pour elle, cette aide devrait être plus ciblée en direction des équipements scolaires, sportifs ou pour le règlement des frais de cantine, dans "l'intérêt supérieur des enfants".



Dans son projet, "notre politique sociale constitue un acquis qu'il nous faut préserver mais rendre plus efficace". Des progrès ont déjà été faits : "Légalement on s'assure, via la CAF, du versement des pensions alimentaires. C'est efficace. Légalement, on veut enfin s'assurer que le salaire d'une femme ou les aides la concernant soient versés sur un compte qui lui appartient, c'est efficace. On organise des aides sectorielles et spécifiques à destination des jeunes avec le Pass'Sport et le Pass Culture, c'est nécessaire avec la crise que nous connaissons et c'est une ouverture au monde pour les plus jeunes. Nous devons poursuivre cette évolution avec l'allocation de rentrée scolaire qui doit être au service des enfants et de leur réussite scolaire".





