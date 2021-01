Météo Une dépression tropicale évolue à 3100 km de La Réunion

Un système dépressionnaire se trouve actuellement loin à l'Est de La Réunion. Il devrait rapidement perdre en intensité et disparaître sans avoir approché les terres habitées de l'océan Indien. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 à 11:12 | Lu 168 fois

DEPRESSION TROPICALE numéro 9



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 85 km/h.

Pression estimée au centre: 1001 hPa.

Position le 28 janvier à 10 heures locales: 18.8 Sud / 85.5 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 3100 km au secteur: EST

Distance de Mayotte: 4350 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: OUEST, à 24 km/h.



Informations sur le système :



1) La dépression tropicale 09 est un système de faible intensité venant du bassin australien. Son intensité restera faible tout au long de son suivi.



2) Actuellement à l'extrémité Est du bassin, il ne présente pas de risque particulier pour les terres habitées.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 29/01 à 10h locales, par 17.5 Sud / 78.1 Est.



PERTURBATION TROPICALE,

Centre positionné le 30/01 à 10h locales, par 16.2 Sud / 70.7 Est.



PERTURBATION TROPICALE,

Centre positionné le 31/01 à 10h locales, par 15.3 Sud / 65.0 Est.



DEPRESSION SE COMBLANT,

Centre positionné le 01/02 à 10h locales, par 14.5 Sud / 59.8 Est.



DEPRESSION SE COMBLANT,

Centre positionné le 02/02 à 10h locales, par 14.1 Sud / 55.7 Est



-------------------------------------------------



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

