Une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un vaccin contre le chikungunya

Après les essais sur son vaccin à injection unique pour les 18 ans et plus contre le chikungunya, Valneva a récemment annoncé la soumission du dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA (Food and Drug Administration).



Le laboratoire table pour une procédure achevée pour la fin de l’année puis pour une nouvelle demande de mise sur le marché européen début 2023. Pour le responsable médical de Valneva, il s’agit d’une étape extrêmement importante d’autant qu’il s’agirait de la première société à avoir entamé la procédure d’un candidat vaccin contre le chikungunya.



En 2005, le virus avait touché 200.000 Réunionnais et s’est depuis étendu à plus de 120 pays.