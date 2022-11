Communiqué Une délégation sri lankaise à La Réunion pour aborder les défis de la sécurité en mer

Une délégation officielle sri lankaise s’est rendue sur notre île pour participer à un séminaire sur les défis de la sécurité en mer. Le séminaire a notamment permis d’aborder les récentes arrivées de migrants et de dessiner les axes d’un renforcement de la coopération avec les autorités sri lankaise. Par N.P - Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 11:18

Le communiqué de la préfecture :



Une délégation officielle sri lankaise s’est rendue à Saint Denis de la Réunion du 14 au 16 novembre pour participer à un séminaire sur les défis de la sécurité en mer, organisé par la Préfecture et l’ambassade de France à Sri Lanka.



Conduite par le secrétaire additionnel Mendis du Ministère des affaires étrangères, la délégation sri lankaise était composée d’officiers supérieurs de la police judiciaire et anti narcotique, des gardes côtes, de la marine et du ministère des pêches sri lankais.

Les échanges associaient les différents services français de la Réunion en charge de l’action de l’État en mer, des contrôles aux frontières, de la lutte contre les trafics ainsi que les services judiciaires.



Acteurs de l’Océan Indien, la France et le Sri Lanka partagent un même espace porteur de nombreuses opportunités mais également de défis importants.



Les deux pays soutiennent la même vision d’un Indopacifique libre, sûr et durable, fondé sur des règles communes et respectueux de l’environnement et de la biodiversité.



Centré sur la sûreté et la sécurité en mer, le séminaire a notamment permis d’aborder les récentes arrivées de migrants sur l’île de la Réunion et de dessiner les axes d’un renforcement de notre coopération avec les autorités sri lankaises afin de mieux prévenir les départs illégaux de migrants, d’assurer leur sécurité en mer et de faciliter leur retour dans leur pays d’origine, dans le respect de nos législations respectives.



Les enjeux maritimes liés à la lutte contre le trafic de drogue, aux pollutions maritimes, à la pêche illégale et aux crimes environnementaux ont fait l’objet de riches échanges opérationnels fondés sur le retour d’expérience, dans la perspective d’une meilleure coordination de nos réponses respectives.



La réponse d’urgence française aux accidents en mer a été l’occasion d’une présentation du centre opérationnel du CROSS.