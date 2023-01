Une délégation du Parlement européen en mission à La Réunion

SAINT-DENIS, mardi 10 janvier 2022 — Le Député européen Younous Omarjee, Président de la Commission du Développement Régional au Parlement européen et le Député européen bulgare, Andrey Novakov, rapporteur sur le règlement général des fonds de cohésion et coordinateur du Parti populaire européen (PPE) sont à La Réunion pour une mission de 4 jours, jusqu'à vendredi prochain.



Cette mission voulue conjointement par le Président réunionnais Omarjee et le Député Bulgare, permettra au coordinateur pour les questions de développement régional du plus grand groupe politique au Parlement européen d’approcher de plus près les réalités réunionnaises à l’heure de la révision de plusieurs dossiers importants pour les Outre-mer au Parlement européen, et des suites a donner à la nouvelle stratégie de l’UE pour les régions ultrapériphériques ainsi que des réflexions d’ores et déjà engagées sur le futur de la politique de cohésion.



Elle intervient également quelques semaines après l’adoption par l’Union européenne du programme FEDER et FSE+ de plus d’un milliard d’euros de la région Réunion pour la période 2021-2027. M Omarjee et M Novakov entendent réaffirmer par cette mission l’attachement de la Commission du Développement Régional et du Parlement européen au développement économique et social de La Réunion.



Durant cette mission, ils rencontreront la Présidente de région, Mme Huguette Bello, pour un point sur la future programmation et les grands objectifs de de développement pour La Réunion pour 2021-2027. Ils s’entretiendront également avec le Président du département, M. Cyrille Melchior, et effectueront plusieurs visites de terrain dans les communes de l’île. Ils rencontreront des représentants des planteurs, le directeur du Parc National et visiteront l’usine de Bois Rouge, les installations portuaires ainsi que les studios d’animation de Goa Shaun Pictures.



Younous Omarjee a déclaré : « Je ne sais si c’est la première fois, mais il est excessivement rare que des dirigeants des pays de l’Est se rendent dans nos Outre-mer. Nous y voyons l’expression de la solidarité vivante qui existe entre nous, entre les régions les moins développées d’Europe. Ce soutien mutuel entre amis de la cohésion est vital . »



Au total, près de 1,4 milliards d’euros ont été affectés à La Réunion, dont 217 millions d’euros au titre de l’enveloppe additionnelle liée aux surcoûts spécifiques aux régions ultrapériphériques, des fonds qui furent négociés directement par M. Omarjee et M. Novakov dans le cadre des dernières négociations portant sur la nouvelle politique de cohésion.



Le programme de M. Omarjee et M. Novakov est attaché en annexe. Une conférence de presse avec la Présidente Huguette Bello aura lieu à l’Hôtel de Région, entre 15h et 16h, jeudi 12 janvier.