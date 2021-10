Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Une délégation du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes de Saint-Paul à Arras pour les 30 ans de l’ANACEJ Tous les deux ans, l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et des Jeunes (ANACEJ) organise le Congrès National de la Participation des Enfants et des Jeunes. À l’occasion des 30 ans de l’ANACEJ à ARRAS, une délégation composée de 2 conseillers jeunes du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes, de Kevin DAIN élu à la jeunesse, administratifs s’y sont rendu.

Une belle opération soutenue par la Ville de Saint-Paul où la place de l’enfant, est considérable, car citoyens de demain, ils devront s’investir, s’engager et être force de proposition dans la construction de la société de demain. Partis depuis le 23 octobre, nos jeunes travailleront en collaboration avec d’autres délégations (comme le conseil des départementales, le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’éducation Populaire (CRAJEP), les délégations de MAYOTTE et de MARTINIQUE, FORT DE FRANCE… toute une délégation ultramarine autour des tables rondes, qui ont laissé place aux échanges entre les jeunes, à une rencontre avec le ministre des Outre-mer.



Une belle opportunité pour nos jeunes, élus et professionnels de travailler sur la création future d’une plateforme d’écoute pour que les jeunes ultramarins puissent s’exprimer et donner leur avis sur des questions nationales notamment au Ministère des Outre-mer. Les jeunes du CCEJ ont pu présenter une vidéo sur l’histoire du vote à la Réunion, un temps d’échange riche en proposition.





Dans la même rubrique : < > Dengue à La Réunion : Poursuite de la baisse de cas Houle : interdiction de la baignade aux Roches Noires