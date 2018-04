Une délégation de l’ANDES en visite à Saint-Paul

« Le sport, c’est l’ascenseur social » insiste le maire, Joseph Sinimalé, heureux de recevoir le diplôme officiel du label « Ville active et sportive ». Il est important de donner les moyens à la population saint-pauloise de pouvoir s’élever grâce à l’activité sportive. Saint-Paul, première ville d’Outre-Mer à recevoir ce label, compte pour l’heure pas moins de 250 équipements sportifs, 30 000 licenciés, 1,5 millions d’euros d’investissement et plusieurs sites ouverts 7/7 jours.



Durant cette réunion de travail, les problématiques, liées au risque requin et aux co-financements des équipements sportifs, abordées aujourd’hui, seront par la suite remontées au Sénat par l’ANDES, qui sera le porte-parole de la commune de Saint-Paul au niveau national. Le président, Marc Sanchez affirme : « Aujourd’hui, nous souhaitons être associés à toutes les décisions du monde du sport».



En ce qui concerne le risque requin, le CRA indique que les tests des trois dispositifs de pose de filets aux Roches Noires se sont avérés positifs jusqu’à présent, d’autant plus que ces équipements ont résisté aux derniers épisodes de houle cyclonique.



Thierry Martineau l’annonce, un dispositif de Vigie Requin Renforcé pourrait bien voir le jour à court terme aux Roches Noires. Ceci pourrait permettre une relance des écoles de surf, plus précisément axée sur l’initiation, mais également la mise en place d’une zone de surveillance accessible à tous publics.