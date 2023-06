Une délégation de députés européens reçue à St-Benoît

Le communiqué de Patrice Selly :



Le Maire de Saint-Benoît et Président de la CIREST a reçu aujourd’hui une délégation de députés européens composée d’une espagnole Eider Gardiazabal Rubial, d’une portugaise Margarida Marques et d’un français Pierre Larrouturou, tous les trois membres de la Commission des budgets au Parlement européen à Bruxelles.



« La question européenne reste un élément essentiel à La Réunion. En effet, les Régions Ultrapériphériques, et notamment La Réunion, sont un atout inestimable pour l’Union européenne que nous ne pouvons plus sous-estimer ».



Plusieurs visites ont été effectuées tout au long de cette matinée, comme le chantier portant sur les travaux pour le futur TCSP entre le GHER et le rond-point des Plaines, ou encore la distillerie de la Rivière du Mat et le pont suspendu de la Rivière de l’Est. Un échange avec les élèves de l’école Daniel Honoré à Bras-fusil s’est également déroulé en présence des élus européens afin de sensibiliser les jeunes bénédictins aux enjeux européens. « Cette visite est aussi une opportunité de faire valoir les atouts du territoire EST de l’île. La cohésion ne doit pas, selon moi, être un vain mot, mais un travail au quotidien et constructif sur des questions importantes pour les habitants de notre territoire ».



« L’Europe est aujourd’hui partout dans le quotidien des réunionnaises et réunionnais et contribue pleinement au développement de notre territoire. Des infrastructures aux entreprises, en passant par la transition énergétique, l’innovation, l’agriculture ou encore l’emploi ».



« Il est, enfin, impératif selon moi d’insister sur la nécessité d’une plus grande cohérence et transparence dans les politiques à l’égard des régions ultrapériphériques ainsi que sur une prise en compte des besoins réels afin d’utiliser effectivement les fonds alloués, souvent sousconsommés sur certains territoires faute de choix pertinents. Mais aussi de mettre davantage en avant le rôle de l’Union européenne pour encourager le recours aux circuits courts, qui permettent à la fois de soutenir les productions locales, de créer des emplois notamment pour les jeunes ».



Patrice Selly

Maire de Saint-Benoît

Président de la CIREST