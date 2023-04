Communiqué Une délégation d'artistes et d'acteurs culturels de Mayotte et de La Réunion à Nantes pour le festival "Petits et Grands"

Dans le cadre du festival « Petits et Grands » à Nantes," qui se déroule du 5 au 9 Avril 2023 le collectif Les Arts Confondus Mayotte et la Plateforme Jeune Public Zévi de la Réunion permettent à une délégation d'artistes et d'acteurs culturels de Mayotte et de La Réunion d'être présents à Nantes pour le festival. Par N.P - Publié le Mardi 4 Avril 2023 à 18:03

Porté par la Plateforme Jeune Public Zévi, membre de Scènes d'enfance - Assitej France, un projet de mise en réseau et de coopération culturelle entre la Réunion, Mayotte et Nantes a été rendu possible grâce au programme Archipel.eu de l'Institut Français, en partenariat avec la DAC Réunion et la DAC Mayotte. Ce projet se déroule en 3 étapes 1- Du 20 au 27 Mars 2023 : Participation de la plateforme Zévi à la 1ère édition de l'Enfance des Arts en accueillant des professionnels de Mayotte pour une rencontre avec les acteurs culturels de La Réunion.

2- Du 4 au 9 avril 2023 : Présentation professionnelle lors d'un petit déjeuner. Dans le cadre du festival « Petits et Grands » à Nantes, le collectif « Les Arts Confondus » à Mayotte et la « Plateforme Jeune Public Zévi » à La Réunion proposent une présentation de la diversité et de la singularité des créations artistiques et des actions culturelles en direction du jeune public.

3- Du 26 au 31 mai 2023 : Accueil de professionnels de La Réunion à Mayotte pour une rencontre avec les acteurs et lieux culturels de Mayotte en lien avec le jeune public

Un festival qui accueille plus de 300 professionnels de l'Hexagone et de l'étranger Les deux départements ultramarins français unissent leurs forces pour présenter la dynamique et la singularité des créations artistiques et des actions culturelles en direction du jeune public, en lien avec les langues régionales, le patrimoine et l'écosystème culturel de leur territoire.

Les 10 artistes et acteurs culturels de Mayotte et de La Réunion présents vont profiter de ce moment de festival unique, réunissant plus de 300 professionnels du secteur jeune public de nombreux pays, pour provoquer les échanges avec des programmateurs, des représentants institutionnels, des artistes d’ici et d’ailleurs et des journalistes. La délégation de professionnels de Mayotte et de La Réunion animera une rencontre professionnelle : Vendredi 7 avril 2023 à 9h Château des Ducs de Bretagne à Nantes Château des Ducs de Bretagne à Nantes Au programme : des témoignages d’artistes et d’acteurs culturels de Mayotte et de La Réunion pour faire découvrir la richesse des langues régionales et du patrimoine culturel dans la création artistique contemporaine. Il sera notamment question d’interroger l’écosystème culturel national sur de tels enjeux territoriaux pour favoriser l’interconnaissance. Pour en savoir plus sur le festival Petits et Grands à Nantes : https://www.petitsetgrands.net/le-festival/ Pour avoir plus d'informations sur la rencontre professionnelle Mayotte-Réunion le 7 avril à Nantes, vous trouverez ci-joint le dossier de presse et le flyer d'informations.