Une dégradation pluvio-orageuse probable lundi

Dans la continuité de ce week end, lundi risque de rester nuageux selon les prévisions de Météo France.



Le département se trouve sous l'influence d'un minimum tropical qui transite à proximité de notre île. La Réunion est donc concernée par une dégradation pluvio-orageuse donnant tout au long de la journée de bons cumuls de pluies sous un ciel très nuageux.



En fin de journée, les quantités d'eau peuvent être significatives notamment du côté de Takamaka et du quart Nord-Est de La Réunion.



Lundi, le vent s'installe au secteur Nord et souffle en rafales sur les caps exposés mais aussi en altitude où les rafales peuvent atteindre les 70km/h.



La mer devient agitée à forte avec l'arrivée d'une houle de Nord-Ouest sur la moitié Nord et d'une petite houle de Sud-Ouest sur la moitié Sud.