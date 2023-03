Une dégradation du temps est attendue en deuxième partie de journée de ce samedi

En début de journée, quelques averses faibles concernent encore le Nord du département. Ailleurs, le temps est sec et lourd sous un ciel voilé. En cours de matinée, les habituels nuages de pentes se développent.



Peu à peu, une couverture grisonnante s'étale et laisse échapper des averses localement soutenues au sud d'une ligne allant de Saint-Leu à Sainte-Rose. Elle peuvent même prendre un caractère orageux l'après-midi sur la région du Volcan. Une dégradation pluvio-instable plus franche est attendue la nuit prochaine.



Le vent de secteur Nord souffle modérément sur les côtes exposées, avec notamment quelques rafales voisines de 50 km/h vers l'Étang-Salé et sur le littoral Nord-Est. Ailleurs, les brises prédominent.



Les températures maximales peinent à atteindre les 30°C sur le littoral. Dans les Hauts, elles oscillent entre 20 et 24°C, 15°C au Maïdo et 16°C au Pas de Bellecombe.



La houle de Sud-Ouest déferle de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table. De 3.5 m au petit matin, elle s'atténue lentement autour de 3 mètres en fin de journée. La prudence reste de mise pour toutes les activités nautiques du bord de mer.



Rappelons qu'une Vigilance jaune Vagues-Submersion est en cours pour la houle australe (de 3 à 3.5 mètres) sévissant de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table.



Une Vigilance jaune Fortes Pluies / Orages est également en vigueur sur l'ensemble du département en raison d'une dégradation en deuxième partie de journée de samedi.