Une cyclogénèse possible dans zone d'ici le week-end

Une zone suspecte est actuellement répertoriée à l'est du bassin. Selon le dernier bulletin de suivi quotidien sur l'activité cyclonique et les conditions météorologiques tropicales sur le Sud-Ouest de l'océan Indien, émis par Météo France, "les principaux modèles proposent une cyclogénèse dans cette zone d'ici le week-end."



Au cours des prochains jours, la zone suspecte devrait rencontrer des conditions favorables à son développement.



Si le modèle européen IFS prévoit un développement rapide du système,"une grande partie des membres de la prévision d'ensemble européenne semblent également en accord avec un scénario plus lent", précise Météo France, privilégiant le modèle de prévision GFS, "en raison d'une structure initiale plus large" de la zone suspecte.



Pour les 5 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale devient faible jeudi puis modéré à partir de vendredi, (proche de 50% après samedi) sur la partie Est du bassin.