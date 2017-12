<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Une crèche de 60 places pour bientôt Une crèche pouvant accueillir 60 enfants ouvre bientôt à Champs de Merle à l’Éperon. Ce nouveau projet traduit « la détermination de la ville à consolider les liens sociaux et intergénérationnels sur un territoire comme Saint-Paul aujourd’hui en profonde mutation », précise le maire, Joseph Sinimalé.

La pose symbolique de la première pierre de ce futur Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) a eu lieu le 6 décembre dernier. Avec une capacité de 60 places réparties en trois sections (15 enfants de 0 à 12 mois, 30 enfants de 12 à 24 mois, 15 enfants de 20 mois à 3 ans), la structure, détaillée par Isabelle Latchimy, présidente de la Sédré, comprendra un espace d’accueil des visiteurs et de réception des parents, ainsi qu’une zone d’activités pour chaque section.



« Chaque espace disposant de zones d’éveil, de sommeil, de soins, et d’une biberonnerie ». Atrium commun, salle de lecture et de rangements, bureaux, espace de restauration, espaces communs pour le personnel, locaux techniques, espaces jeux pour les enfants et places de stationnement pour le personnel… rien ne sera laissé au hasard.



« Ce nouveau projet montre la volonté des pouvoirs publics, la CAF et le Conseil Départemental en premier lieu et la détermination de la ville à consolider les liens sociaux et intergénérationnels sur un territoire comme Saint-Paul aujourd’hui en profonde mutation », souligne Joseph Sinimalé. « La force de notre politique du jeune enfant réside d’ailleurs dans la complémentarité des modes de garde : micro-crèches, assistants maternels, gardes à domicile et préscolarisation ».



3,7 millions d’euros, 14 mois de travaux



Le maire de Saint-Paul insiste sur cette complémentarité des modes d’accueil qui « répond à des transformations profondes du monde du travail et des structures familiales nous obligeant à un effort permanent d’adaptation. S’adapter, c’est d’abord ne pas relâcher nos efforts et accroitre le nombre de places d’accueil disponibles sur la commune », dit-il. « Cette future crèche de 60 places qui traduit parfaitement notre attachement à la famille autant qu’à l’insertion sociale, en est une belle illustration ».



De son côté, Jean-Charles Slama, Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales réaffirme l’engagement de la CAF auprès des familles saint-pauloises. La CAF subventionne à hauteur de 2 100 000 €, ce projet évalué à près de 3,7 millions d’euros et financé aussi par un prêt bancaire de la Sédré (1 210 857 €) et une subvention communale de 370 000 €.



La gestion de la future crèche Champs de Merle sera confiée à la SPL Ti-Baba que préside Nadine Sévétian, également présente lors de la pose de la première pierre ainsi que Patricia Hoarau élue de secteur. Le futur EAJE, réalisé sur un terrain d’une superficie de 2 476 m2 sera composé d’un seul corps de bâtiment sur deux niveaux. Les travaux devraient durer environ 14 mois…

Ville de St Paul





Dans la même rubrique : < > Opérations de démoustication nocturnes dans la zone de la gare routière de St-Paul 200 enfants pour "Fête le Mur" avec Tennis Passion