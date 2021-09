Météo Une couverture nuageuse qui s'épaissit au fil des heures

Si les cirques et le sud-ouest profitent de belles éclaircies, le soleil laisse place aux nuages dans la journée. Des averses localement soutenues sont attendues à Saint-Paul , Saint-Denis et sur l'Est du volcan. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 à 06:05

Le bulletin du jour de Météo France :



Alizé de secteur Est s'établissant Sud-Est vendredi.



Au lever du jour une large couverture nuageuse accapare une large moitié Nord-Est du département laissant échapper quelques gouttes du côté du volcan, Takamaka ou Sainte-Marie. De Saint-Philippe à Saint-Paul en passant par les plages de l'Ouest et en remontant dans les hauts le temps est ensoleillé. Les cirques et les sommets profitent de belles éclaircies. Le ciel évolue assez peu au fil de la matinée.



A partir de la mi-journée les nuages de développement diurne s'étalent le long des premières pentes. De petites farines agrémentent les hauts et de petites averses arrosent les hauts de Sainte-Rose. Les plages profitent d'un temps clément. En fin de journée la couverture nuageuse s'épaissit et des averses localement soutenues tombent en Baie de Saint-Paul, dans les environs de Saint-Denis ou le long flancs Est du volcan.



Un petit vent de Sud-Est s'installe en journée le long des côtes Ouest et Sud-Ouest, vent faible ailleurs.



Les températures maximales sont comprises entre 23 et 26°C sur le littoral et entre 15 et 20°C dans les terres.



Mer peu agitée à agitée avec une houle d'alizé comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres.