Une course pour découvrir le patrimoine saint-paulois

Kours et rando Ti Bwa. Voici le nom de l’événement organisé le dimanche 2 décembre 2018 par l’association Ti Bwa. Il s’agit de la septième édition de la manifestation sportive proposée par cette structure de Villèle avec le soutien de la ville de Saint-Paul.Les sportifs s’élanceront du stade de ce quartier vers 7 heures du matin. Attention: pour s’aligner au départ il faut s’inscrire et se renseigner au 06 92 17 42 18 ou à contact@tibwa.org ou en se connectant sur le site des organisateurs.Les coureurs et les randonneurs descendront jusqu’au site du Moulin Kader, au niveau des trois bassins. L’occasion de découvrir le patrimoine et les canalisations partant du Bassin Malheur. L’arrivée s’effectuera aussi au stade de Villèle.Un moment convivial à accomplir entre amis ou en famille. Et le ravitaillement vaudra le déplacement avec du sosso maïs, de la morue grillée, du rougail tomate, de la confiture patate et du manioc, servis une fois la course terminée.L’association espère comme en 2017 la participation de 250 à 300 personnes.