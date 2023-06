A la Une .. Une course entre militaires à Hell-Bourg pour les 50 ans des FAZSOI

Les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, les FAZSOI, ont célébré leur demi-siècle d'existence avec l'événement appelé "la mosaïque des uniformes" samedi dernier. Durant cette journée d'anniversaire, les militaires du régiment ont participé à plusieurs épreuves, dont un trail de 50 km, avec des représentants de différents corps d'armée et le préfet de La Réunion. Par La rédaction - Publié le Lundi 5 Juin 2023 à 10:25

Le communiqué :



Le 3 juin 2023, s’est tenue la Mosaïque des Uniformes à Hell-bourg. Cet évènement, marquant les 50 ans des Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien regroupait plusieurs épreuves sportives.



50 km pour 50 ans : l’épreuve phare de la Mosaïque des uniformes était composée de 2 boucles de 25 km. Débutant à minuit le 3 juin, les coureurs se sont lancés pour un trail de 50 km.



Une autre épreuve consistait à faire ces 50 km en relais, à l’image du Commandant Supérieur des FAZSOI, le Général Laurent Cluzel qui a passé le relais à Monsieur le Préfet de La Réunion Jérôme Filippini. Chacun aura parcouru un parcours exigeant de 25 km, montant jusqu’au Cap des Anglais avant de rejoindre le gîte de Bélouve et d’amorcer la descente vers Hell-Bourg.



Afin de partager cette fête avec le plus grand nombre, d’autres sportifs ont pu faire ce même trajet en binôme, voire faire une boucle de 12 km de découverte du trail. Les familles des participants ont également pu participer à ces épreuves, notamment grâce à un tracé de randonnée.



Représentative de la fraternité d’arme, la Mosaïque des Uniformes était ouverte aux forces armées mais également aux forces de sécurité civile et intérieure. Ce sont 550 sportifs qui ont participé à la Mosaïque des Uniformes dont plus de 350 militaires des FAZSOI.



Fraternité d’arme également marquée par les pensées que les coureurs ont eues pour les blessés de guerre à l’attention desquels une urne permettant de recueillir des dons était adressée. Ainsi, les dons recueillis seront reversés, au prorata de la participation de chaque armée aux associations respectives qui œuvrent au profit des blessés.