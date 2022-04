A la Une . Une course 1 magistrale et premier podium 2022 pour Enzo Hoarau

Le pilote réunionnais vient de terminer la première des deux courses au programme de ce week-end. Avec 5 pilotes terminant dans le même dixième de seconde et le reste des concurrents à plus de 8 secondes, Enzo "Fasty Foxy" Hoarau confirme son rang malgré son statut de rookie. Par NP - Publié le Samedi 23 Avril 2022 à 17:09

Enzo a dû composer avec des soucis d’embrayage lors des essais. Avec un comportement rétif, le jeune pilote aura toutefois pu compter sur son équipe technique et notamment Mickaël Thuillier qui a fixé ce problème vendredi soir. Lors des qualifications samedi matin, le pilote BS Racing se hissait à la septième place, du fait d’un manque de roulage lors des séances d’essais libres.



Au départ de la première course de samedi, Enzo "Fasty Foxy" maintenait sa position. Le groupe de tête s’échappait environ une seconde devant lui dans les deux premiers tours avant que la machine ne se mette en marche. Creusant un écart important sur ses poursuivants, Enzo alignait les meilleures performances en piste en roulant esseulé et signait le meilleur temps au 7e tour (1.45.836).



Durant la deuxième moitié de cette course de 14 tours, le Saint-Joséphois était au contact des leaders et se mêlait à la lutte. Les positions s’interchangeaient à chaque virage et l’arrivée était jugée au terme du 14e tour avec seulement un dixième de seconde séparant les cinq premiers!



Enzo franchissait la ligne à la quatrième position juste devant le vainqueur Moto4 2021 Alex Longarela. Quelques minutes après l’arrivée, la Direction de course informait que le n°69 Bujosa était déclassé au profit d'Enzo Hoarau qui héritait donc de la dernière marche du podium venant récompenser une course admirable du Réunionnais.



"C’est évidemment une satisfaction" déclarait son management. "Enzo s’est montré très rapide en signant le meilleur chrono mais il a surtout collectionné les tours rapides. Il est constant et a énormément progressé dans son approche en peloton. Il comprend de mieux en mieux cette moto et l’équipe fait tout son possible pour lui procurer une machine qui lui permette de s’exprimer pleinement".



Toujours concentré, le jeune pilote de Saint Joseph bénéficiera demain d’une bonne position sur la grille de départ puisqu’il s’élancera depuis la 3e place.



La course du dimanche sera à suivre live sur la page Youtube RFME (Fédération Espagnole de Motocyclisme). Le départ Pré-Moto3 est programmé à 16h00 local soit 18h00 à La Réunion.