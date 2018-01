Océan Indien Une coulée de boue emporte une maman et ses quatre enfants à Mayotte





La maman et les quatre enfants ont péri, ensevelis par la vague de boue.



Comme le rapportent nos confrères de l'info Kwezi, le président du conseil départemental de Mayotte a réagi au drame : "Suite au drame ayant endeuillé Mayotte par la disparition hier soir à Koungou d'une mère et 4 de ses 5 enfants, le Conseil départemental tient à adresser ses condoléances à la famille des disparus.



Le Département mobilise en ce moment sa direction de la protection de l’enfance pour s’enquérir du sort de l’enfant de 6 ans, rescapé de cette tragédie. Face aux risques de danger réel pour la population, en cette période cyclonique, le Département invite les autorités de l’Etat et des communes concernées, à prendre les mesures nécessaires pour la protection de la population installée dans ces zones à risques.

Le Département appelle par ailleurs la population à la vigilance et à l’écoute des consignes de sécurité des autorités, pour éviter que de nouveaux drames surviennent".

Un dramatique accident s'est produit à Koungou dans le département de Mayotte. Hier soir vers 23h suite à de fortes pluies, un glissement de terrain s'est produit, provocant une énorme coulée de boue qui a emporté le banga familial.La maman et les quatre enfants ont péri, ensevelis par la vague de boue.Comme le rapportent nos confrères de l'info Kwezi, le président du conseil départemental de Mayotte a réagi au drame : "Suite au drame ayant endeuillé Mayotte par la disparition hier soir à Koungou d'une mère et 4 de ses 5 enfants, le Conseil départemental tient à adresser ses condoléances à la famille des disparus.Le Département mobilise en ce moment sa direction de la protection de l’enfance pour s’enquérir du sort de l’enfant de 6 ans, rescapé de cette tragédie. Face aux risques de danger réel pour la population, en cette période cyclonique, le Département invite les autorités de l’Etat et des communes concernées, à prendre les mesures nécessaires pour la protection de la population installée dans ces zones à risques. Pascal Robert Lu 642 fois





Dans la même rubrique : < > [PHOTOS] Madagascar ravagé par le passage d'Ava, un bilan provisoire de 29 morts Air Madagascar: Des Réunionnais bloqués sur l'île de Ste-Marie