A la Une . Une coque de smartphone anti-agression bientôt disponible en France

Safee, une coque de Smartphone qui pourrait mettre un frein aux agressions et violences conjugales, a été lancée par une start-Up française.

Par P.J - Publié le Dimanche 26 Février 2023 à 06:22

Elle pourrait révolutionner le monde en mettant un frein aux agressions et violences conjugales. Safee, une coque de Smartphone anti-agression, a vu le jour, rapporte neozone.org.



Safee se présente comme une coque de Smartphone classique avec un bouton d’urgence caché à l’arrière. Pour les agressions en extérieur, vous pressez trois fois dessus et une alarme sonore de 130 décibels se déclenche pour faire fuir votre agresseur. De plus, l’application reliée à la coque prend ensuite le relais en géolocalisant la victime et en prévenant les proches préenregistrés dans l’application. Pour les violences conjugales, Safee est dotée d’un mode silencieux qui alerte les proches et filme la scène et le son, et ce, sans émettre d’alarme.



La coque Safee a été développée par Luc Nadier, Adrien Guilloux et Théo Bondaz. Elle sera vendue au prix de 59,90 € et fonctionnera avec un abonnement mensuel à 2,90 €.