Une convention signée en faveur de la pêche Nous publions ci-dessous le communiqué de presse liée à la signature de la convention partenariale entre la Régie Réserve Naturelle Nationale Étang de Saint-Paul et la Fédération départementale de Pêche de La Réunion.

Ce jour, le 15 mars 2023, Martine GAZE, présidente de la Régie Réserve Naturelle Nationale Étang de Saint-Paul (RNNESP) et Monsieur Jean-Paul MAUGARD de la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de La Réunion (FDAAPPMA) ont signé une convention de partenariat en présence de Monsieur Claude ROUSTAN, Président de la Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF).

Pour les 15 ans de la Réserve Naturelle Nationale, la Régie RNNESP et la FDAAPPMA ont souhaité marquer leur volonté forte et commune pour mutualiser leurs moyens pour une meilleure préservation de la biodiversité aquatique de la seule zone humide internationale Ramsar de La Réunion.

5 axes de travail ont été déterminés dans cette convention de partenariat d’une durée de 5 ans :

– La surveillance et la lutte contre le braconnage et les différentes altérations de la qualité de l’eau sur la zone humide de l’Étang de Saint-Paul ;

– La connaissance scientifique: travail sur l’amélioration de la connaissance sur les espèces indigènes présentes à l’Étang de Saint-Paul ;

– La communication et la sensibilisation, notamment auprès du jeune public dans le cadre scolaire via les aires éducatives ;

– La formation auprès des pêcheurs et du public sur les espèces piscicoles ;

– Suivi de l'activité pêche sur l'Étang de Saint-Paul

Cette signature s'est accompagnée d'une visite du cordon dunaire de l'Etang Saint-Paul ou se déroule actuellement une l'étude scientifique portant sur la remontaison et la dévalaison des poissons indigènes de La Réunion.

Cette signature s’est accompagnée d’une visite du cordon dunaire de l’Etang Saint-Paul où se déroule actuellement une étude scientifique portant sur la remontaison et la dévalaison des poissons indigènes de La Réunion.







