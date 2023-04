Une convention pour le futur Institut Régional d’Enseignements et de Civilisation Indienne

Attendu à l’horizon 2026 sur la commune de Saint-André, cet institut à vocation régionale aura pour ambition de promouvoir l’enseignement et la civilisation indienne dans son ensemble par le biais d’activités telles que :



• L’enseignement de la langue et de l’écriture tamoule ;

• La pratique de l’art en général à travers la musique, la danse et le chant ;

• L’activité théâtrale et cinématographique ;

• La valorisation de l’artisanat, de la peinture et de la sculpture ;

• L’apprentissage de l’histoire des engagés à La Réunion ;

• Le déploiement d’un programme d’études, de conférences et de recherches ;

• La création d’un jardin ayurvédique et des épices indiennes ;

• La valorisation de la gastronomie et de la pâtisserie ;

• La valorisation des contes et des légendes phares ;

• La dynamisation de la coopération régionale avec l’Inde en faveur du développement territorial réunionnais



"Notre vivre ensemble n’a de sens que si chaque citoyen, quelles que soient son âge et ses origines, peut revendiquer ses origines de manière apaisée et partagée. La connaissance des pratiques cultuelles et culturelles de chacun participe à ce mieux vivre ensemble et renforce notre identité commune qui doit toujours prendre le dessus sur les oppositions blessantes et les stigmatisations" , a rappelé la Présidente de Région, "en ce sens, cet Institut régional jouera, j’en formule le vœu, un rôle essentiel. Vous pouvez compter sur la Région Réunion pour vous accompagner dans cet ambitieux projet..."