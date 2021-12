Courrier des lecteurs Une consultation publique pour quoi faire M. le Préfet ?!

Par Didier Dérand - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 18:18





Le site de la préfecture vient de publier le résultat de la consultation publique que vos services ont organisée, à propos du projet d’arrêté visant à reconduire pour trois ans la pêche aux requins tigres et bouledogues dans les zones de protection renforcée (ZPR 2A) de la Réserve Naturelle Nationale Marine de la Réunion.



http://www.reunion.gouv.fr/IMG/pdf/ap.postobs.bilanconsultation_du_public.28.12_21.pdf



Le résultat est sans appel :

- 751 avis émis provenant de La Réunion et hors Réunion,

- 658 avis (près de 83%) sont défavorables à cet arrêté préfectoral,

- 45 avis (6%) sont favorables.



Pourtant cela n’a pas empêché la préfecture de promulguer dès hier l’arrêté en question (arrêté préfectoral n°2671 du 28/12/21).

En clair, la seule préoccupation de l’Etat à la Réunion est de tuer du requin, tous les requins tigres et bouledogues qu’il peut capturer dans les eaux réunionnaises.



L’avis du public, il s’en fiche éperdument. Celui des scientifiques, itou. Excusez du peu…..

Cette issue était prévue d’avance.



Le directeur du Centre Sécurité Requin - dont la présidente n’est autre que la sous-préfète de Saint-Paul - n’avait-il pas déclaré dans la presse du 18 novembre 2021 que l’arrêté serait de toute façon reconduit quel que soit le résultat de la consultation ?



https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/11/18/filets-saint-paul,143481.html



Par conséquent il s’agit bien d’une consultation "bidon" qui ne fait pas honneur au Préfet que vous êtes. Le seul but de l’Etat était de s’assurer un cadre légal qui faisait défaut dans le précédent projet d’arrêté, ladite consultation étant obligatoire.

Cette façon d’agir n’est pas tolérable dans une démocratie telle que la nôtre.

Inutile de vous dire que nos associations attaqueront l’arrêté en question au tribunal administratif dans le délai légal de deux mois !



Didier DERAND

Représentant du Collectif d’Associations

Sea Shepherd France - Longitude 181 - One Voice

