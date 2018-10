Une consultation publique lancée par France Télévisions et Radio France sur le devenir de l'audiovisuel public

Une vaste consultation citoyenne a été lancée conjointement le 8 octobre dernier par France Télévisions et Radio France. Le but: interroger les Français sur leurs attentes concernant l'audiovisuel public et leur permettre d'exprimer leurs suggestions pour construire une télévision et une radio ambitieuse. La restitution des résultats aura lieu début 2019.Cette consultation publique sera réalisée sur une plateforme web, où chaque citoyen peut se connecter à l'adresse www.matelemaradiodemain.fr . L'internaute aura accès à plus d'une centaine de questions sur différentes thématiques: sport, Outre-mer, jeunesse ou encore culture.L'analyse des résultats, supervisés par l'institut Ipsos, permettront aux directions respectives de Radio France et de France Télévisions d'améliorer leur offre de programmes.