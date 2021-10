A la Une . "Une confrontation entre Sarkozy et l'institution judiciaire", selon Jean-Jacques Morel des Républicains

Nicolas Sarkozy a été condamné ce jeudi 30 septembre à un an de prison ferme dans l'affaire Bygmalion. Dès hier soir, l’ancien chef de l’Etat a fait savoir qu’il ferait appel. Les plus longs passages de son tweet étaient surtout adressés à ses soutiens. Un message que lui renvoie en écho un ami de la même formation politique à La Réunion.

Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 1 Octobre 2021 à 15:43

C’est tout d’abord une émotion de "tristesse" qui traverse depuis hier le conseiller départemental Jean-Jacques Morel. L’élu Les Républicains de Saint-Denis embraye sur le décryptage du jugement qualifié d'"assez choquant" et de "surprenant".



"Je note qu’une peine d’emprisonnement n’est prononcée qu’en toute dernière extrémité. Il a un casier judiciaire vierge. Et c’est écrit noir sur blanc dans la loi : on prononce une peine ferme que si on ne peut pas prononcer une autre peine", avise l’élu Les Républicains et pénaliste.



Ce qui étonne l’avocat, c’est que l’ancien chef de l'Etat a été condamné à la peine maximale, et pour des faits qui remontent à presque 10 ans. "Je crois que c’est une sanction qui, sur son principe de prison ferme pour des faits très anciens, et s’agissant de quelqu’un qui n’a pas de casier judiciaire, est assez choquante et surprenante. Et ça ne correspondant pas à la philosophie et à l’esprit de ce qui est écrit dans la loi", avise-t-il.



Une condamnation qui a même été alourdie par rapport aux réquisitions du procureur qui avait demandé un an de prison dont 6 mois ferme. Ce qui fait dire à Jean-Jacques Morel qu'à travers cet épisode judiciaire qui a livré hier son premier chapitre, c'est "la confrontation entre Nicolas Sarkozy et l’institution judiciaire" qui s'est aussi jouée dans le prétoire, "avec des torts sûrement partagés."



L'ancien président de la République a immédiatement annoncé qu’il ferait appel de ce jugement qui lui est défavorable tout comme treize autres prévenus dans l'affaire Bygmalion ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils ont été condamnés pour la mise en place d'un système de fausses factures destiné à masquer l'explosion des dépenses de campagne du candidat à la présidentielle en 2012.



