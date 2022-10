Rubrique sponsorisée Une conférence sur les “Mascareignes : que reste-t-il de la Nature des origines?”

Par Ville de Saint Paul - Publié le Dimanche 2 Octobre 2022 à 14:33

La salle du conseil municipal de l’Hôtel de Ville de Saint-Paul accueille le jeudi 6 octobre de 18h à 20h une conférence sur le thème des “Mascareignes : que reste-t-il de la Nature des origines?”. Proposée par les Amis de l’Université en partenariat avec le Service Ville d’Art et d’Histoire de Saint-Paul, cette conférence est animée par Matthieu SALIMAN-HITILLAMBEAU, ingénieur agronome Spécialiste des écosystèmes insulaires.

Lorsque l’on observe les paysages de l’île Maurice, de La Réunion et de Rodrigues, on s’interroge : qu’y avait-il auparavant, avant ces champs de canne, ces villes et ces villages ? A quoi ressemblaient les îles à l’origine quand les premiers navigateurs les ont accostées ? Qu’en reste-t-il aujourd’hui, en termes de flore et de faune ? En quoi la Nature dans cet archipel est-elle unique ?

Cette conférence a pour objectif de présenter la biodiversité endémique à travers son Histoire et à travers le patrimoine culturel qui lui est associé.

Matthieu SALIMAN-HITILLAMBEAU est français et mauricien. Il est ingénieur agronome, spécialiste des écosystèmes insulaires, et travaille à La Réunion, au sein des services du Ministère français de l’Ecologie. Convaincu que les îles contiennent une part importante de la biodiversité mondiale et que ceux qui y vivent doivent en être les premiers conscients, il s’efforce avec pédagogie et sur la base de nombreuses photos, dessins, et citations historiques de présenter la richesse des Mascareignes en termes d’espèces et de milieux naturels.