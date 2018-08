Une conférence sur l’esclavage prévue à Saint-Paul

« De la servitude à l’esclavage : la genèse des inégalités sociales ». Voici le titre de la conférence animée par le professeur d’histoire, Bruno Calas, le mercredi 29 août 2018 à Lespas culturel Leconte-de-Lisle de Saint-Paul à 18h30.



Un rendez-vous organisé par la Ville saint-pauloise et l’association Les amis de l’Université de La Réunion. Cette conférence s’inscrit dans un contexte particulier avec la célébration du 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage, célébré dans l’île mais aussi et surtout dans la commune saint-pauloise.



Voici la présentation de la conférence et des éléments d’information sur le parcours de Bruno Calas

Bruno Calas

Professeur d’histoire et orientaliste. Après des études à l’Université de La Réunion et un Master sur la Ville de Saint-Denis, il a succombé à l’appel de la Mésopotamie antique. Il est allé étudier les civilisations mésopotamiennes et l’écriture cunéiforme à l’Université de la Sorbonne. Ancien auditeur du Collège de France et de l’EPHE. il a travaillé sur les archives du palais de Mari, principalement sur les aspects sociaux comme les recensements.



Présentation de la conférence

En cette année du 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage, il n’est pas inutile de réfléchir à la genèse d’un phénomène mondial qui a profondément bouleversé les sociétés humaines. L’historiographie de l’Antiquité fait la part belle à l’esclavage « classique » : celui de la Grèce et de Rome. Or, ce phénomène est plus ancien et prend ses origines dès le Néolithique et concerne toutes les civilisations antiques, de la Mésopotamie à la Chine en passant par l’Indus.



Mais dans tous ces espaces, il a connu des formes et des conceptions différentes. Dans une perspective historique et comparatiste cette conférence exposera la question de savoir comment et dans quel contexte a pu naître la servitude (volontaire ou involontaire) qui aboutira à l’esclavage proprement dit.



– La question de l’esclavage : les témoignages de l’Antiquité (hors Grèce et Rome).



– De la servitude à l’esclavage : Questions et réflexions sur le contexte de la genèse de cette « institution particulière ».