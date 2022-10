Une conférence proposée à Saint-Paul

Il s’agit d’une conférence proposée par « Les Amis de l’Université » en partenariat avec la Municipalité de Saint-Paul, labellisée Ville d’Art et d’Histoire. Matthieu SALIMAN-HITILLAMBEAU est français et mauricien. Il est ingénieur agronome, spécialiste des écosystèmes insulaires, et travaille à La Réunion, au sein des services du Ministère français de l’Écologie.



Convaincu que les îles contiennent une part importante de la biodiversité mondiale et que ceux qui y vivent doivent en être les premiers conscients, il s’efforce avec pédagogie et sur la base de nombreuses photos, dessins, et citations historiques de présenter la richesse des Mascareignes en termes d’espèces et de milieux naturels.



Une seconde conférence se déroulera aussi ce jeudi 10 novembre à 18 heures dans la salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville. Un rendez-vous proposé par Olivier FONTAINE-KERMARREC intitulé « Les naufragés de Tromelin, une contre-enquête ». Le conférencier est aussi instructeur de survie en zone tropicale, conférencier, auteur du “Manuel du Naufragé”, ex-Marin de la “Royale” et FORMATEUR – S.S.O (Ship security officer).



Par passion et tradition, il s’est engagé quelque temps dans la Marine nationale ce qui lui a permis de voyager autour du globe Il a continué à naviguer sur l’océan Indien. Passionné par les techniques de survie, il a alors décidé de s’intéresser aux naufragés à travers l’histoire.