Une conductrice de bus réunionnaise grièvement blessée dans un accident à Nantes

Une mère de famille dionysienne, conductrice de bus, a été victime d'un accident impliquant trois bus, lundi dernier. La quadragénaire, arrivée de La Réunion à Nantes il y a trois années avec ses deux filles, est dans un état préoccupant, ses jambes ont été littéralement broyées dans le choc frontal.Un couple de ses amis a lancé une cagnotte pour venir en aide à la Réunionnaise ainsi qu'à ses deux filles, qu'elle élève seule. Ses amis la décrivent comme une femme gaie, attentionnée et pleine d'humour, et s'inquiètent de son avenir et de celui de ses petites, car les indemnisations ne viendront pas tout de suite et l'hospitalisation s'annonce très longue.La mère de famille devra subir de nombreuses opérations, étant grièvement blessée en plusieurs membres. Il a fallu deux heures aux secours pour la désincarcérer, son bus s'étant encastré dans les deux autres, la cabine était totalement pliée.