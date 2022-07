A la Une . Une compagnie de théâtre réunionnaise à l'honneur dans le New York Times

La compagnie SAKIDILolita Tergémina de La Chapelle du verbe se produit actuellement au festival d'Avignon et présente une pièce de Marivaux qu'elle joue en créole. Elle vient de recevoir les éloges du quotidien de la grande pomme. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 19 Juillet 2022 à 14:20

Le festival d'Avignon est de retour après les années Covid. Un évènement qui fait le buzz dans le monde entier et notamment à New York.



Dans les colonnes réservées à la culture, le quotidien de la grande pomme décrit ce festival comme une manifestation vibrante, un théâtre énergique. Il faut cependant faire un choix dans la multitude de spectacles présentés. Le New York Times conseille ainsi d'aller jeter un œil du côté des neuf compagnies de l'île de La Réunion réunies "autour d'une revigorante série de représentations".

​Parmi elles, la pièce de Marivaux "Le jeu de l'amour et du hasard" interprétée par le compagnie SAKIDI. La pièce du 18ème siècle est proposée en créole, avec sous titres. "Le créole est très rarement utilisé sur une scène et cette production vivace de 'Lolita Tergémina' de La Chapelle du verbe incarné suggère combien c'est regrettable", écrit le journaliste du New York Times.



Celui-ci précise que même si le créole est grandement inspiré du Français, il serait impossible de comprendre les dialogues sans la traduction par ailleurs imagée, "ce qui redonne un coup de fraicheur à Marivaux".

La Compagnie SAKIDIse présente comme une compagnie réunionnaise de Théâtre créée en juillet 2005 à l'initiative de trois comédiens. L'aventure a commencé avec la création de Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare qui a regroupé des comédiens faisant partie des meilleurs de l'île.



Après la création de "Somin la mer "de Didier Ibao, l'un des fondateurs de la compagnie, SAKIDI s'est orientée vers un théâtre de répertoire, que ce soit à travers de grands classiques comme Shakespeare et Tchekhov, ou de textes contemporains d'envergure comme "Sept lears" d'Howard Barker.



Elle propose depuis 2019 "Kan lamour èk loazar i zoué avek" de Marivaux.