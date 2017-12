Courrier des lecteurs Une commune à La Rivière? Oui... mais à quelles conditions?

La décision administrative de ne pas créer une 25 è commune n'obère en rien l'avenir de La Rivière. C'est dans le cours normal des choses. Ce qu'une loi a fait, une autre peut le défaire.

Deux théories se sont toujours affrontées concernant les partages de territoires et de populations. L'une veut que la loi et l'histoire décident. L'autre tient du désir des populations de vivre ensemble.



Il convient donc de recommencer les démarches afin d'aboutir à cette commune à laquelle rêvent les habitants de La Rivière, sachant que les habitants de Saint-Louis-ville ne sont pas forcément contre. Il y a à cela une raison ou deux qui méritent que l'on s'y attarde.



D'abord, le fait indéniable que les habitants des deux entités ne se sentent nullement pareils. Précisons : il n'y a là aucune animosité particulière, encore moins de haine. Ils sont différents, c'est tout. Domoune La Riviiiiirrrr là, ça i chante quand i cause, vouiiiiiiii ! Les mentalités ne sont pas les mêmes. Les Saint-Louisiens sont gens de ville ; les Rivièrois des campagnards. Les deux sont honorables, cela va de soi... mais lé pas pareils, camarade.



La revendication sécessionniste date de fort longtemps. On en parlait déjà lorsque le canton saint-louisien de Cilaos devint une commune à part entière en 1962. Mieux : les habitants de La Rivière disaient déjà, lorsque le Tampon fut détaché de Saint-Pierre, en 1932 :

« Akoz a zot oui et a nous non ? »



Mais le moment n'est sans doute pas arrivé, en raison essentiellement des lourdes charges financières de la commune actuelle, un malodorant panier de crabes et de morbacs où une mère carapate n'arrive plus à compter les siens ! Une commune saint-louisienne dont on se demande bien qui la dirige : Malet... ou Fontaine ? Et sur laquelle deux ex-maires incompétents et magouilleurs jettent toujours des regards concupiscents. « Con+cul+pissant = la m..., quoi ! »



Le découpage prévu me semble le bon : tous les hauts sont à La Rivière : Plaine-des-Makes, Tapage, Canots, Gol-les-Hauts, La Rivière elle-même, Ouaki, y compris la zone du Salon du Bois, qui est un des enjeux financiers majeurs de l'affaire.



Un peu moins de passion, un peu plus de raison, ne feraient pas mal. Jules Bénard Lu 120 fois





