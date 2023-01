A la Une .. Une comète visible à l’œil nu de la Terre début février

Baptisée C/2022 E3 (ZTF), elle a été découverte l’année dernière. Fait exceptionnel avec cette comète, ce n'est qu’en 2023 qu'elle traversera le système solaire et sera visible a l’œil nu depuis la Terre. Par P.J - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 10:01

Le C/2022 E3 (ZTF), une comète découverte en 2022 avec le Zwicky Transient Facility, un relevé astronomique mobilisant un télescope de l’observatoire Palomar (Californie), traverse actuellement le système solaire et devrait être visible à l’œil nu de la Terre le 1er février, rapporte le site en ligne Numerama.



Même si les comètes sont des objets imprévisibles, ce qui est certain c’est "la comète à longue période s’est considérablement illuminée et balaie maintenant la constellation de l’hémisphère nord de la couronne boréale dans le ciel avant l’aube" affirme un site hébergé par la NASA, Astronomy Picture of the Day (APOD).



Il ne reste plus qu’à espérer qu’elle devienne assez brillante pour que l’on puisse le voir à l’œil nu de la Terre. Lors de sa découverte, la comète était dans l’orbite de Jupiter. Le 1er février, elle sera à 0,28390 unité astronomique de la Terre, soit un peu plus de 42 millions de km.



"Les observateurs de l’hémisphère nord trouveront la comète dans le ciel du matin, alors qu’elle se déplace rapidement vers le nord-ouest en janvier", a indiqué la Nasa. Les spectateurs de l’hémisphère sud devront attendre début février.



La dernière fois que C/2022 E3 (ZTF) devait être aussi proche, nous étions à l’époque du Paléolithique supérieur sur Terre car il faut approximativement 50 000 ans pour qu’elle tourne autour du soleil, a souligné le site en ligne Space.