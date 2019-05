Une collégienne invente un enlèvement suivi d'un viol

Elle a mobilisé des gendarmes mais aussi du personnel médical pour rien. Une collégienne de Bras Panon a eu l’imagination débordante lorsqu’il s’est agi de trouver une raison valable pour quitter son établissement scolaire dans lequel elle était l'objet de morqueries à la suite d'une amourette entre adolescents.



Après une rupture amoureuse au collège, elle a raconté être enceinte pour contrarier la nouvelle prétendante de son ex-petit copain scolarisé dans le même établissement.



Ne voulant plus remettre les pieds dans son collège, elle a donc imaginé un scénario d’enlèvement suivi d’un viol.



Vendredi après-midi, elle se rend en gendarmerie pour raconter être montée dans le véhicule d’un inconnu, à la sortie des cours. Le conducteur lui aurait proposé, sous la menace, de boire une sorte de jus de fruit, raconte-t-elle aux gendarmes. Et c’est à ce moment là que ses souvenirs deviennent moins précis devant les forces de l’ordre mais affirme d'être réveillée en partie dénudée, dans un champ de cannes.



Dès le lendemain samedi, et alors que les gendarmes sont mobilisés depuis bientôt 24H, son scénario inventé de toutes pièces est démasqué. Elle pourrait faire l’objet d’une poursuite judiciaire.