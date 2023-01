Une collection impressionnante de nids de guêpes aussi gros que des roches piquées

Cette photo va faire saliver les amateurs de larves de guêpes et il y en a beaucoup à La Réunion. Ces derniers savent aussi que les gros nids se font de plus en rares à La Réunion à cause de la dégradation de l’environnement ces dernières décennies.



Cette pollution, certains secteurs hors des villes de Madagascar en sont relativement préservés. C’est le cas dans la ville de Foulpointe dans la province de Toamasina (Tamatave).



Là-bas, la saison des guêpes commence sur les chapeaux de roue. La saison de récolte court de fin décembre à mi-avril.



"Les chasseurs sont souvent des jeunes, en vacances, dans le quartier où je me trouve. Je suis le seul acheteur vazaha et, arrivé le week-end, ils m'attendent tous devant la maison où ils vendent des nids à environ 20.000 ariary le kilo, soit autour de 5 euros", nous explique un Réunionnais installé à Madagascar.



Le prix ultra abordable, comparé aux prix pratiqués à La Réunion autour des mois de mars-avril-mai, fait qu’il peut se sustenter sans avoir mal au portefeuille.



"Depuis mardi, je fais même du riz sofé piment vert. Je me régale", nous dit-il après avoir trié une belle assiette de larves. Pour le goût, il n’y a "pas de différence" avec ce qu’il a connu à La Réunion.