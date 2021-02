Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Une collecte de sang programmée ce lundi 8 février 2021 à Saint-Gilles-les-Hauts





Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et permettre à l’EFS de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez-vous sur les sites fixes de l’EFS et sur les collectes mobiles.



Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou

L’Établissement Français du Sang La Réunion – Océan Indien vous informe d’une collecte mobile de sang organisée ce lundi 8 février 2021 à la Mairie annexe de Saint-Gilles-les-Hauts de 8h à 13h. La mobilisation doit se poursuivre sur la durée ; Les donneurs sont ainsi attendus dès à présent dans les nombreuses collectes mobiles et dans les maisons du don du territoire.Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et permettre à l’EFS de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez-vous sur les sites fixes de l’EFS et sur les collectes mobiles.Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne ou par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92.

SITES FIXES OUVERTS DU LUNDI AU VENDREDI :



EFS St Denis (CHU F.GUYON Bellepierre) : Du LUNDI au VENDREDI de 8h00 à 14h00

Important : Accessibilité du Parking CHU F. GUYON.



L’EFS prend en charge les frais de parking des personnes qui se présenteront pour faire un don.



EFS St Pierre (58 rueSuffren) : Du LUNDI au VENDREDI de 8h00 à 14h00.

Un parking est à disposition des donneurs.



En cas de doute sur votre éligibilité au don de sang, un médecin EFS peut vous répondre :

EFS St Denis : 0262 90 53 81 EFS St Pierre : 0262 25 48 01



Pour savoir où donner et obtenir des informations sur les conditions, contre-indications, rendez-vous sur EFS St Denis (CHU F.GUYON Bellepierre) : Du LUNDI au VENDREDI de 8h00 à 14h00Important : Accessibilité du Parking CHU F. GUYON.L’EFS prend en charge les frais de parking des personnes qui se présenteront pour faire un don.EFS St Pierre (58 rueSuffren) : Du LUNDI au VENDREDI de 8h00 à 14h00.Un parking est à disposition des donneurs.En cas de doute sur votre éligibilité au don de sang, un médecin EFS peut vous répondre :EFS St Denis : 0262 90 53 81 EFS St Pierre : 0262 25 48 01Pour savoir où donner et obtenir des informations sur les conditions, contre-indications, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang.





Dans la même rubrique : < > Matinée sport-santé à l’école Louise-SIARANE Fermeture temporaire de la piscine de Boucan Canot