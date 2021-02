Une collecte de sang programmée ce lundi 15 février 2021 à la Mairie annexe de La Saline les Hauts

L’Établissement Français du Sang La Réunion – Océan Indien vous informe d’une collecte mobile de sang organisée ce lundi 15 février 2021 à la Mairie annexe de La Saline les Hauts de 8h à 13h. La mobilisation doit se poursuivre sur la durée ; Les donneurs sont ainsi attendus dès à présent dans les nombreuses collectes mobiles et dans les maisons du don du territoire.Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et permettre à l’EFS de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez-vous sur les sites fixes de l’EFS et sur les collectes mobiles.Vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne ou par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92.