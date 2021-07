Une collecte de sang organisée le 21 juillet

L’Etablissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe d’une collecte mobile de sang organisée ce mercredi 21 juillet au Leader Price de l’Hermitage à Saint-Gilles-les-Bains de 08h30 à 13h30.



La mobilisation doit se poursuivre sur la durée ; Les donneurs sont ainsi attendus dès à présent dans les nombreuses collectes mobiles et dans les maisons du don du territoire. Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez-vous sur les sites fixes de l’EFS et sur les collectes mobiles.



Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

– En ligne à l’adresse suivante : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

– Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92



Quelques minutes peuvent sauver des vies !