Une collecte de sang organisée ce lundi 2 mai à la Mairie annexe de La Saline les Hauts

On vous invite à donner quelques minutes de votre temps pour sauver des vies.



Une collecte de sang est organisée le lundi 2 mai 2022 de 08h à 13h à la Mairie annexe de la Saline les Hauts. La mobilisation doit se poursuivre sur la durée.



Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez-vous sur les sites fixes de l’EFS et sur les collectes mobiles.



Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :



En ligne à l’adresse suivante : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92.



Les dons de sang sont indispensables pour soigner chaque année un million de patients. Ils sont plus de 10 000 à la Réunion.



Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence (hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale, etc.) et les besoins chroniques (maladies du sang et cancers), qui demeurent les pathologies les plus consommatrices de produits sanguins avec près de la moitié (47 %) des patients transfusés.