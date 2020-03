Rubrique sponsorisée Une collecte de sang organisée à la salle polyvalente de l’Étang Saint-Paul le 2 avril

L’Établissement Français du Sang reste mobilisé ! Le maintien des collectes de sang et la mobilisation des donneurs bénévoles sont VITAUX ET ESSENTIELS !

Les déplacements des citoyens se rendant sur une collecte de sang sont autorisés par les autorités de l’Etat car les dons sont vitaux et indispensables pour soigner les patients. Les Français doivent continuer à donner leur sang et leurs plaquettes sauf s’ils présentent des symptômes grippaux !

Où?



SALLE POLYVALENTE DE L’ETANG ST PAUL

57 RUE DE LA CROIX

LE JEUDI 02 AVRIL 2020

de 08h30 à 15h00

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité

Chaque don compte et le vôtre peut faire la différence !



Que vous ayez déjà donné votre sang ou que vous ne l’ayez jamais fait, voici les modalités de déplacements sur un lieu de collecte de dons de sang :

– Appeler l’EFS au 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 pour prendre rendez-vous pour votre don de sang

–



Des mesures de précaution sont prises en collecte, il est demandé aux donneurs :

– D’éviter tout contact physique avec d’autres personnes

– De rester à environ 1 mètre des autres donneurs

– De signaler si vous avez été en contact avec une personne présentant des symptômes, un masque vous sera remis pour effectuer votre don.

L’EFS vous remercie de respectez les consignes données par le personnel de l’EFS pour limiter les contacts.



Un grand merci à vous pour cette contribution qui aide chaque jour de nombreux malades.

