Une collecte de sang organisée à l’Académie des Dalons au Bernica le 16 décembre de 8h à 13h

L’Établissement français du sang invite les Saint-Paulois à faire un cadeau précieux et utile en donnant leur sang ce mercredi 16 décembre 2020 de 8h à 13h à l’Académie des Dalons au Bernica. En offrant une heure de leur temps, les donneurs de sang font un geste essentiel et généreux, un cadeau qui participera à sauver trois vies !



Pour faciliter votre don prenez votre rendez-vous par téléphone au 0262 90 53 92 ou en ligne sur leur site.



Et parce que la sécurité des donneurs et de ses collaborateurs est sa priorité, l’EFS met en place sur les collectes de dons de sang les mesures barrières et de distanciation avec port du masque fourni et obligatoire pour tous.



Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.



Chaque don compte et le vôtre peut faire la différence !



Un grand merci à vous pour cette contribution qui aide chaque jour de nombreux malades!