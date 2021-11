Une collaboration fructueuse entre la Brigade Intervention d’Urgence et l’équipe d’Astrolabe

Composé de deux équipages, l’Astrolabe compte en ce moment même, une équipe en Antarctique, avec à son bord, le commandant Steven CAUGANT, accompagné de 20 membres d’équipage, ainsi qu’une deuxième équipe présente à La Réunion, avec à sa tête, Alban SIMON et 30 membres d’équipage, pour l’opération de nettoyage de l’Étang, de Cambaie et du Marché forain.



Une action qui vise à sensibiliser les citoyens sur l’environnement et la propreté de la Ville, c’est en présence des élus, Céline CHAROLAIS, Kévin DAIN, Paméla DJUNIA sur le Front de Mer et Hélène ROUGEAU à l’Étang de Saint-Paul, qu’environ 85 poubelles ont été ramassées par les équipes. “Une belle collaboration à refaire”, nous confie Céline CHAROLAIS, l’adjointe de quartier dans le secteur du centre-ville, très satisfaite de cette première opération collaborative.



Saint-Paul, Terre accueillante et participative, met au cœur de ses priorités l’amélioration de la propreté urbaine, pour garantir un cadre de vie sain et agréable pour sa population.